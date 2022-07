Nouveau trailer de gameplay pour Star Ocean: The Divine Force

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

D.U.M.A et assaut cinétique

Nous avons des nouvelles fraîches concernant le jeu développé par tri-Ace et édité par Square Enix : Star Ocean: The Divine Force. Cette nouvelle vidéo nous présente un peu plus le scénario du jeu et quelques spécificités de gameplay. D.U.M.A, une machine mystérieuse et puissante, est au centre de l'attention : il semble qu'elle sera à la fois la source du pouvoir de nos héros et la source de leurs problèmes.Au niveau du gameplay, vous aurez la possibilité d'appeler D.U.M.A à vous pour voler et explorer la carte hors-combat, mais également pour effectuer des attaques-éclairs en-combat, en vous propulsant sur les ennemis pour les charger et leur infliger de gros dégâts, ou en changeant subitement de direction pour les prendre par surprise et les rendre vulnérables.Rappelons que Star Ocean: The Divine Force sortira le 27 octobre sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, sur Switch et sur PC à travers Steam