- Sims 4 : Années Lycées maintenant disponible

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Les études après tout

Maxis et EA sortent aujourd'hui le plus récent pack d'extension de leur jeu de simulation de vie : les Sims 4 : Années Lycées. Ce pack ajoute non seulement de nouveaux meubles, vêtements et éléments de décorations, mais également de nouvelles fonctionnalités, comme les réseaux sociaux et des événements typiques de la vie de lycéen aux Etats Unis (le bal de promo, les activités extra-scolaires...).Le pack est disponible sur Steam à 39,99 €. Cependant, je patienterais quelques jours si j'étais vous, il semble très buggé à sa sortie. Probablement que ces soucis seront réglés dans la semaine à venir...