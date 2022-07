- Cryospace annoncé

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

Cheimaphobes, s'abstenir

Développé par Kuklam Studios et Metal Mantis Games et édité par Games Operator, Cryospace est un jeu de survie d'horreur dans lequel vous incarnez un coloniste réveillé de son cryosommeil bien avant l'arrivée de votre vaisseau à sa destination par une intempérie mystérieuse.Vous devrez trouver des ressources pour vous et les autres colonistes, en particulier de l'oxygène, dont la quantité est limitée. Vous devrez également savoir prioriser les compétences de votre équipe, choisissant qui réveiller et qui laisser sous la glace. De nombreux choix difficiles qui seront nécessaires à votre survie...Le jeu sortira sur Steam en 2023, sans plus de précision. En attendant, voici une vidéo de gameplay avec commentaires (en anglais, malheureusement...) :