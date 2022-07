- Bloody Efforts, un jeu multijoueur en ligne qui arrive le 16 septembre

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Un nouveau free-to-play

Flatmates Studios as annoncé la date de disponibilité de son free-to-play multijoueur de combat, Bloody Efforts. Le jeu sortira le 16 Septembre sur Steam, il peut déjà être mis en liste de souhait.Ce jeu de combat vous permettra d'affronter d'autres joueurs en ligne au cours de combats courts et dynamiques. Personnalisez vos héros, construisez une équipe et utilisez différentes cartes et abilités pour trouver votre propre style de combat. Differents modes de jeu seront disponibles pour les joueurs, du Capture The Flag au Deathmatch. Le jeu proposera aussi des micro-transactions, probablement pour acheter des skins de héros speciaux, comme des super-héros ou des icones de pop culture, mais pas de panique: selon les dévéloppeurs, le jeu ne sera pas un pay-to-win.