- La galerie de Kim

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 20:00:00 par Julie Kim Guenego

Nostalgie incoming

Hello, je finis la semaine avec un quick painting de MK8 Deluxe ! Je suis super contente de revoir la Gorge Champignon et Flipper Waluigi, les courses de MK Tour ont l’air pas mal non plus. Bon week end !