- New World: on commence les Mélégies Estivales

Publié le Lundi 1 août 2022 à 10:15:00 par Sara Brugioli

Vive l'été

Amazon Games a lancé les Mélégies Estivales, son évènement estival tourné autour de la musique. La mise à jour est disponible pour tous les joueurs (ayant assez de connection internet, bien entendu).Les Mélégies Estivales vous proposent des jeux de rythme à effectuer avec d'autres joueurs, ou de recompenser d'autres groupes musicaux talentueux. En plus des quêtes musicales, la pêche sera mise en avant, avec des objets à récupérer et un stand de taxidermie pour empailler vos meilleures prises. Un évènement pirate est également disponible, où les joueurs vont devoir affronter Barnacles et son bateau le Neriad.On laisse l'équipe de développement vous presenter tout ça en détail.