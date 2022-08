- Digimon Survives est disponible

Publié le Lundi 1 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Attrapez-les tous... Ah non c'est pas ça

Le nouveau jeu de la license Digimon, signé Bandai Namco est sorti. Digimon Survive est disponible sur PC, Switch, Xbox One et PS4, et est compatible sur PS5 et Xbox Series.Vous incarnez Takuma Momozuka, un adolescent lambda qui part en voyage scolaire au camping, avec plein d'autres ados. Et évidemment, vu que vous êtes des adolescents, vous ne restez pas sagement au campement. Vous allez vous perdre dans un monde mysterieux peuplé de créatures étranges, les Digimon.