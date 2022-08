- DÃ©mo de SD Gundam Battle Alliance disponible

Publié le Lundi 1 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Gros robots

Pour préparer sa sortie le 25 août de cette année, les développeurs de chez ARTDINK ont mit au point une démo pour leur action-RPG de mechas. Les joueurs PCs seront un peu déçus, cependant, puisqu'il s'agit de l'unique plateforme n'offrant pas d'essai...La démo est autrement disponible pour Switch, Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series. Le jeu est également disponible en pré-commande sur toutes les plateformes sauf Switch. Beaucoup d'exceptions, donc...