Hell Pie s'arme d'un nouveau trailer

Publié le Lundi 1 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Ce qu'en pense la presse

Hell Pie, le "jeu de plateforme obscène" du studio Stuggerfly s'arme d'un nouveau trailer pour le jeu, cette fois-ci incluant les accolades reçues par le jeu.Pour rappel, le jeu vous fait incarner le démon du mauvais goût qui a reçu la mission, très délicate, de récuperer les ingrédients pour le gâteau d'anniversaire de Satan. Et vous n'êtes pas seul: dans ce périple, votre animal (?) de compagnie Nugget vous accompagne.Le jeu est sorti le 21 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.