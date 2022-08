(TEST) As Dusk Falls (PC, Xbox Series)

Publié le Lundi 1 août 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

La vie, en pire

Personne à Gamalive aime la douleur autant que Cedric : après tout, c'est lui qui enseigne à RUBIKA et il faut au moins être un peu masochiste pour accepter de se retrouver dans la même classe que 20 à 30 jeunes cons et connes. Masochiste ou totalement fou... Alors je suis sûre qu'il a été très heureux de démarrer le test de ce jeu se voulant brutallement poignant et tragique.



Au final, son expérience n'a pas été aussi positive que prévue. Je ne vous en dit pas plus et vous invite plutôt à...