Cruise Ship Manager, les playtests ouverts vont commencer

Publié le Mardi 2 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Pas de cocktail prévu par contre

Le studio Image Power as annoncé l'ouverture des playtests sur Steam de Cruise Ship Manager. Le jeu de gestion sortira ensuite début 2023.Vous avez dejà vu la taille immense d'un bateau de croisière? Il faut bien quelqu'un pour gérer tout cela. Et c'est ce que Cruise Ship Manager vous propose de faire: devenez le chef incontesté du bateau et donnez votre grain de sel sur chaque petit détail du bateau, du côté technique aux restaurants à bord.Les joueurs peuvents se mettre en liste d'attente pour les playtests sur la page Steam