Sofiya and the Ancient Clan, bientôt disponible

Publié le Mardi 2 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

Magie, j'adore la magie

Eastasiasoft ne s'arrête jamais, et se prépare encore à la sortie d'un nouveau jeu. Cette fois-ci c'est Sofiya and the Ancient Clan, qui sera disponible le 5 août sur PS4, PS5, et Switch.Le jeu est un platformer en side-scroller, avec des graphismes en pixel art et des animations plutôt fluides. Vous incarnez Sofiya, une jeune sorcière qui va aller à l'encontre des enseignements de son peuple et découvrir la véritable nature maléfique de ses anciens mentors. Elle devra apprendre à se défendre en utilisant une large panoplie de sorts, et devra aussi utiliser sa magie pour débloquer le monde autour d'elle.