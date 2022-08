Zero Sievert annoncé par Modern Wolf

Publié le Mardi 2 août 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

La demo est jouable en ligne

Modern Wolf va publier le jeu indépendant du studio CABO Studios, Zero Sievert. Le jeu de tir en top-down est le premier jeu du studio italien.Le jeu va vous pousser à tout faire pour survivre dans un terrain désolé, qui est généré proceduralement. Dans un monde post-apocalyptique, vous allez devoir looter des bâtiments en ruine pour trouver de quoi vous défendre et de quoi vous nourrir. Votre base est remplie de survivants, ce qui vous permettra d'echanger en toute securité, mais le monde exterieur, separé en 5 biomes differents, est parcouru par plus d'une menace.Le demo est jouable en ligne, sur Steam