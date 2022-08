Survival: Fountain of Youth annoncé pour PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 2 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

La survie chez les olmèques

Odinsoft nous dévoile leur jeu de survie dans les Caraïbes du 16ème siècle : Survival: Fountain of Youth. Vous y incarnerez un survivant de l'expédition échouée de Juan Ponce de Leon, envoyée chercher la fontaine de jouvence. Vous devrez survivre à la nature et résoudre les énigmes des ruines pour peut être trouver ce que vous êtes venu chercher...Le jeu sortira en début d'année prochaine sur PC (à travers Steam), PS5 et Xbox Series. Pour le moment, une démo gratuite est disponible temporairement sur la plateforme de Valve, vous permettant d'essayer le jeu s'il vous intéresse. En attendant, voici la bande annonce :