Les Ray-Games de TAITO reviennent sur Switch et PS4

Publié le Mardi 2 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Deux collections séparées pour honorer les jeux légéndaires

Bonne nouvelle pour les fans de Shoot'Em up nostalgiques: TAITO et Inin Games se sont associés pour créer des collections honorant la série de jeux arcade Ray, qui seront disponibles sur Switch et PS4.La série a commencé avec RayForce, disponible en 1994 sur les machines F3 Arcade de TAITO. Le succès des jeux fut cimentée par les deux jeux suivants, RayStorm et RayCrisis, ces derniers mettant en avant des graphismes en 3D.Cett fois-ci, ce sont deux collections qui sont disponibles pour les joueurs: RayStorm x RayCrisis HD Collection, qui mettront à disposition pour les joueurs les deux jeux dans leur version remasterisée, en version physique ou dématerialisée. Et, pour les joueurs les plus nostalgiques, la collection Ray'z Arcade Chronology, qui incluera également RayForce, en verion digitale uniquement.Les précommandes sont déja disponibles.