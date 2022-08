- Le circuit de Portimao débarque aujourd'hui sur EA F1

Publié le Mardi 2 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Devenir Lewis Hamilton

Une mise à jour du jeu EA F1 va rendre disponible l'Autodromo Interncional do Algarve, plus connu sous le nom de Portimao, à tous les joueurs à partir d'aujourd'hui. Quant au circuit de Shanghai, en Chine, il ser disponible à partir du 12 septembre.Si cette année, Portimao n'as pas acceuilli de Grand Prix, c'était pourtant le cas en 2020, quand le Portugal a accueilli la course pour la première fois après 1996. C'est d'ailleurs à cette course que le record du plus de victoires en Formule 1 de Micheal Schumacher fut battu, par Lewis Hamilton, gagnant de la course.Le circuit de Portimao est idéal pour les joueurs à la recherche d'émotions fortes, étant très apprécié et possédant une riche histoire. Le circuit est surtout connu pour sa descente abrupte avant un virage à droite final jusqu'à la ligne d'arrivée.