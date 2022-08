Apex Legends - Prédation montre un Canyon des Rois remodelé

Publié le Mardi 2 août 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Grosse mise à jour pour le jeu de tir

Un nouveau trailer de Apex Legends - Predation, la nouvelle mise à jour du fameux jeux de tir Apex Legends, montre une version remodelisée du Canyon des Rois, un terrain de jeu connu, et bien d'autres changements.La mise à jour va aussi introduire une nouvelle Legende : Vantage, specialiste de la survie maitrisant à la perfection les armes de tir. Quant au Canyon des Rois remodelé, les joueurs vont également pouvoir explorer Relique, des ruines nées de la destruction de Skulltown. Ils vont devoir réapprendre à maitriser le terrain, car la terraformation a changé la disposition des lieux d'embuscades. Entre d'autres changements, il y a également l'intruduction d'un nouveau Passe de combat, et la limite de niveau a été accrue.La mise à jour sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à partir du 9 août.