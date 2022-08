Game Pass : Les premières nouveautés d'août

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Cadeau signé Microsoft

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console & PC) - Disponible

Shenzen I/O (PC) - 4 août

Turbo Golf Racing (Cloud, PC & Xbox Series) - 4 août

Two Point Campus (Cloud, Console & PC) - 9 août

Cooking Simulator (Cloud, Console & PC) - 11 août

Expeditions: Rome (PC) - 11 août

Offworld Trading Company (PC) - 11 août

Citizen Sleeper : Episode One: Flux – Disponible

Sniper Elite 5 : mission Landing Force et pack d’armes – Disponible

Sea of Thieves : Saison Sept – 4 août

Fall Guys : costume Coconut Milk – Disponible

Skate 3 : Pack de mise à jour – 11 août

The Elder Scrolls Online : Pack Noweyr – 16 août

Boyfriend Dungeon (Cloud, Console & PC)

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC)

Library of Ruina (Cloud, Console & PC)

Starmancer (Aperçu) (PC)

Train Sim World 2 (Cloud, Console & PC)

De nouveaux jeux et contenus additionnels on été annoncés ou ajoutés sur le Xbox Game Pass. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 31 juillet :