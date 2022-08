- La galerie de Kim

Publié le Mardi 2 août 2022 à 20:00:00 par Julie Kim Guenego

Octopath Traveler: Champions of the Continent est sorti mondialement (disponible qu'au Japon précedemment) mercredi dernier et outre l'aspect gacha, je l'adore. Voici donc un dessin de Primrose, l'une des protagonistes du jeu original. Je vous conseille fortement d'écouter la bande originale du jeu, elle est incroyable !