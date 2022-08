Mise à jour pour Star Wars: The Old Republic

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Recherches approfondies

l'Opération Anomalie R-4, invitant 8 joueurs d'au minimum niveau 80 à combattre une secte Sith.

La zone journalière de Manaan, ajoutant deux histoires de faction et un système de réputation permettant de gagner des récompenses en accomplissant suffisamment de quêtes journalières et hebdomadaires répétables.

Quatre nouveaux objets tactiques : Vapeurs de kolto, Eclat de Mortis, Stabilisateurs gyroscopiques et Résonance magnétique.

Bioware vient de lancer la nouvelle mise à jour de Star Wars: The Old Republic : "Recherches approfondis". Celle-ci ajoute un peu de contenu avec :La mise à jour rééquilibre un peu les classes, ajoute des améliorations de la fenêtre de personnage, des sous-titres personnalisables et une roue de selection des couleurs de combats pour permettre d'accomoder les joueurs daltoniers. Vous pouvez trouver les notes complètes de la mise à jour sur le site du jeu