- Civitatem, un nouveau city builder médieval, enfin sorti

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Oyez Oyez

Civitatem, le nouveau city builder médieval de What Ho! Mill Games est sorti sur Steam , avec un discount de 10% pour son lancement.Le joueur va devoir installer un village dans des terres hostiles et gérer ses ressources, mais surtout ses villageois, car ces derniers attendent vos ordres, chacuns avec leurs propres compétences. Il va falloir leur fournir de quoi se soigner et s'éduquer, de plus, le monde extérieur va rajouter des difficultés : entre les pilleurs et les saisons rudes, vous ne serez pas en reste.Le jeu est à 12,99€, mais pendant un temps limité il sera à -10% à l'occasion de son lancement.