- Une démo pour DarKnot

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Choisissez comment vous voulez avoir peur

Dévelopé et auto-édité par DarKnot Team, DarKnot est un jeu d'horreur se voulant "non-linéaire". Vous y êtes lâché dans une ville pleine de monstres, de dangers et d'enigmes et c'est à vous de réussir à en percer les mystères et à en exterminer le mal. Le jeu se veut avoir une grosse rejouabilité en pariant sur le fait que vous ayez beaucoup de choix de gameplay, entre combattre ou fuir, survivre ou explorer...Le jeu sortira dans "quelques mois", sans plus de précisions. Cependant, pour patienter, les développeurs ont mis une démo gratuite à disposition de tous sur Steam . De plus, voici une bande annonce de gameplay, pour tenter d'y comprendre un peu plus...