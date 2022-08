- Before We Leave arrive sur Switch

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Des Bonzommes par paquets

Le jeu de construction SF et cosy, Before We Leave, est disponible dès maintenant sur Switch, avec une remise de 20% sur son prix originel.Le jeu vous propose de coloniser une planète et tout l'univers... de façon pacifique. Tout est basé sur vos Bonzommes, les personnages du jeu: ils doivent apprendre à cultiver et à exploiter les terres, ils doivent s'eduquer, découvrir des nouvelles technologies et ensuite quitter la planète de base pour répéter le processus sur une autre planète. Bref, un jeu plutôt apaisant, pas de guerres ni de conflit sanglants avec les autochtones des autres planètes prévus.