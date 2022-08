Vesper Chronicles, le nouveau trailer du film de SF

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

On attend de voir ça

Un trailer pour Vesper Chronicles est sorti, quelques jours avant la sortie au cinéma du film, le 17 août.Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrées, et avec eux, la société aussi. Les humains les plus privilégiées habitent dans les citadelles coupées du monde, mais les plus démunis peinent à survivre dans les terres désolées environnantes. Vesper vit dans les bois avec son père, et rêve d'un meilleur futur grâce à ses talents de bio-hackeuse. Un vaisseau transportant un habitant de la citadelle s'ecrase à sa porte et selon elle, c'est le destin qui frappe à sa porte.