- Frogun maintenant disponible

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

On en bondit de joie

On vous avait déjà parlé du jeu de plateforme en 3D très old school de Molegato : vous y jouez Renata, dont les parents explorateurs ont disparus, et c'est à vous de les retrouver grâce à votre fidèle grapin intelligent, le Frogun. Le jeu est coloré, avec des textures en pixel-art et des modèles très simples.Et bien bonne nouvelle pour ceux qui l'attendait, car Frogun est dès maintenant disponible sur PC (à travers Steam ), Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et Nintendo Switch ! Pour l'occasion de la sortie, le jeu est soldé à -20% jusqu'au 9 août et l'équipe nous sort une nouvelle bande annonce.