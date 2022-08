Internet, un renouveau pour le jeu vidéo

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 09:29:59 par Exterieur

Le jeu vidéo est aujourd'hui une des activités les plus populaires au monde. En France, c'est plus de 71 % des Français qui déclaraient jouer aux jeux vidéo occasionnellement en 2020.

De la révolution smartphone, en passant par les jeux en ligne et l'esport, zoom sur la technologie qui a transformé le monde vidéoludique pour toujours.



Le smartphone, une nouvelle manière de jouer pour des nouveaux joueurs

C'est en 2007 qu'Apple et son patron de l'époque, Steve Jobs, ont décidé de changer notre façon d'appréhender une multitude de choses, dont le jeu vidéo. Il y a 15 ans, Steve Jobs dévoilait le premier iPhone . À peine quelques semaines après la sortie du premier IPhone, des jeux apparaissent sur le store en ligne, déjà une révolution.

Photo par veronikasz, CC0

Légende : Steve Jobs a participé à la démocratisation d’Internet et à l'émergence d’un nouveau support pour le jeu vidéo, parmi d’autres choses.

Avec des commandes tactiles, c'est une nouvelle manière de jouer qui s'impose, en posant les doigts directement sur l'écran de jeu. L'industrie du jeu vidéo comme Google et Apple, alors en compétition pour les systèmes d'exploitation des smartphones, développent de concert cette nouvelle façon de jouer. Très vite, des studios spécialisés dans le jeu mobile apparaissent. Puis vient la mode des jeux phénomènes. On peut ainsi penser à Candy Crush qui illustre cette nouvelle direction du jeu vidéo sur smartphone, mais surtout le nouveau public qu'il touche.

Aujourd'hui, le jeu mobile fait partie du jeu vidéo. Plus encore, des jeux esports ont opté pour ce support, à l'image du célèbre Clash Royal, qui voit des joueurs s'affronter dans une arène avec un deck de cartes.

Dans cette quête de diversification apportée par Internet, le jeu vidéo a aussi su convertir des jeux plus anciens ou d'un autre domaine au format numérique.



Internet, un trésor pour les jeux anciens convertis au format numérique

Certains jeux plus anciens ont pu être convertis au format numérique et ainsi participé au succès du jeu vidéo ces dernières années.

Grâce à la connectivité, il est non seulement possible de jouer contre d'autres personnes à l'autre bout de la planète, mais il est aussi possible de jouer à des jeux en solo sur un serveur sécurisé. Les échecs en ligne rencontrent un grand succès comme sur chess.com, une plateforme dédiée à ce jeu mythique.

Pour les amateurs de Casino, la possibilité de jouer de chez soi, en quelques clics, est exclusive à Internet. Grâce à des plateformes comme Vegas Slots Online, vous bénéficiez d'un large choix de sites de jeux vérifiés par la plateforme, mais vous pouvez en plus jouer à des machines à sous gratuites en ligne à toutes heures et en quelques clics. Une chose impensable avant l'émergence d'Internet.

Sur une plateforme comme Board Game Arena, ce sont d'innombrables jeux de sociétés qui vous attendent. Jouables en ligne ou à plusieurs au tour par tour sur le même écran, le format numérique a su englober d'autres pans du jeu pour grossir les rangs des gamers.



L’esport, le jeu en en ligne compétitif est roi

L'esport est un sport directement hérité du jeu en ligne et de la compétitivité qu'Internet a apporté dans le monde du jeu vidéo. Des jeux entiers sont basés leurs succès sur le combo compétitif + en ligne. De véritables phénomènes vidéoludiques y sont nés. Par ailleurs, la grande majorité des jeux aujourd'hui publiés possèdent un mode en ligne. Plus que ça, les jeux exclusivement solo sont devenus des exceptions alors que le jeu en ligne est maintenant la règle.

L'exemple de League Of Legends, qui a fait un nouveau style de jeu sur un nouveau modèle économique est parfait pour illustrer ce changement de paradigme. Totalement gratuit et peu gourmand, le jeu de Riot Games peut ainsi tourner sur toutes les machines et repose sur un système d'achat d'accessoires cosmétiques. Aujourd'hui mastodonte de l'esport, ce jeu à imposé un nouveau modèle à la concurrence.

Le dernier tour de force dans le domaine est sans doute le jeu Fortnite qui repose sur le même modèle économique, mais a innové au niveau du gameplay et du principe de jeu avec le Battle Royal. De plus, les développeurs ont su faire vivre leur jeu avec des partenariats comme des concerts en live dans le jeu ou quand Star Wars débarque dans Fortnite . Un style qui est aujourd'hui adopté par toutes les plus grandes licences du FPS, à l'image de la série des Call Of Duty.

L'esport est une nouvelle manière d'appréhender le jeu vidéo et il joue un rôle essentiel dans la place que tient l'industrie du jeu vidéo économiquement comme culturellement.