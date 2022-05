Star Wars débarque dans Fortnite

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Que l'Achtuce soit avec toi

Journée Star Wars oblige, la licence débarque un peu partout dans le monde, et notamment dans Fortnite pour deux semaines. Du 4, donc aujourd'hui, au 17 mai, des objets spéciaux, des quêtes spéciales, des tenues spéciales, des armes spéciales, bref, plein de trucs spéciaux liés à Star Wars, sont disponibles pour les joueurs.Sabre laser de Luke, sabre laser de Kylo Ren, sabre laser de Mace Windu, sabre laser d'Obi-Wan, fusil blaster E-11...sans oublier les tenues de Stormtrooper impérial, Kylo Ren, Zorii Bliss, Finn, Rey, Sith Trooper, Boba Fett, Fennec Shand et Krrsantan seront accessibles.Niveau quêtes, vous devrez notamment confisquer le véhicule « landspeeder », puis saisir et utiliser un « objet de contrebande des Jedi »...Et que ceux qui n'ont pas la référence du sous-titre aillent pourrir en enfer.