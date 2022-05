Top des ventes des jeux vidéo en France

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Je suis pas sur de partager l'avis du peuple...

C'est ceux qui ont l'argent et les consoles qui décident

Cela-dit voici le top des jeux les plus vendus (ou achetés selon le point de vue hein) en France :

1 : Horizon Forbidden West - PS5, Sony

2 : Mario Kart 8 Deluxe - Switch, Nintendo

3 : Légendes Pokémon : Arceus - Switch, Nintendo

4 : Kirby et le Monde Oublié - Switch, Nintendo

5 : FIFA 22 - PS4, EA Games

On remarque la tendance Nintendo mais on voit la puissance de la PS5 qui arrive tout de même en première position avec son jeu open world Horizon Forbidden West. J'aurai rien dit si le jeu en question était pas ultra mal balancé en matière de mixage son dans sa VF (donc jouez-y en VO au moins...), mais c'est vrai que c'est dépaysant et que c'est beau sur PS5.

(Parcontre Kirby aussi bas ?? Objection, Hearsay ! Il faut jouer à Kirby oskour aled).





Mais du coup, si vous cherchez le top par plateforme voici ce qu'on a en première position pour chaque console et PC :



PS5 : Horizon Forbidden West

Xbox Series : MotoGP 22, Edition Day One

PS4 : FIFA 22

Xbox One : FIFA 22

Nintendo Switch : Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3ds : Animal Crossing New Leaf

PC : Les Sims 4, Edition Standard





I guess