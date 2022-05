- Embracer Group rachète Eidos, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

Jackpot

Au cas où vous ne connaîtriez pas la société, Embracer Group est originaire de Suède et distribue des jeux vidéo depuis 2011. Elle vient de secouer le monde du jeu vidéo en rachetant à Square Enix : Eidos, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal. Tout ça pour la modique somme de 300 millions de dollars. Bon j'avoue ce n'est pas énorme quand on voit ce qu'Elon Musk a claqué pour récupérer l'oiseau bleu.Dans tous les cas, Embracer Group récupère, avec ces studios, plusieurs IP très intéressantes comme Tomb Raider, Thief et Deux Ex pour ne citer qu'eux. Square Enix a expliqué que ce rachat permettra d'investir massivement dans les nouvelles technologies comme la blockchain, l'IA et le cloud. Un choix assez étonnant vu ce que rapportent les différents jeux des différents studios chaque année.Vous pouvez retrouver ci-dessous la vidéo de présentation d'Embracer Group pour les investisseurs. Je vous préviens, elle dure un bon bout de temps.