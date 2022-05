- Apex Legends – Sauvetage : une bande annonce pour la zone orage

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Ça va péter !

La mise à jour majeur d'Apex Legends : Sauvetage arrive avec une bande annonce.

A la suite d'un combat épique, un immense Léviathan tombe sur les rives de la Zone Orage. Sauvetage marque aussi l'arrivée de Newcastle une nouvelle légende qui rejoindra le roster.

On verra l'arrivée d'un nouveau pass de combat et tout ça à partir du 10 mai 2022 sur PS4, PS5 Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC.