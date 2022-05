Sea of Craft ouverture de l'early access

Publié le Lundi 2 mai 2022 à 12:00:00 par Marine Le Pivain

Après la mer des voleurs, la mer des "constructions" ?

Petite sandbox en early access sur Steam, Sea of Craft c'est un jeu dans lequel on explore la mer pour récupérer de quoi construire son bateau et améliorer ce sur quoi on flotte.

L'early access inclut un mode solo mais aussi un mode 8 joueurs en PvP dans cet "open world" à explorer alors invitez vos potes !