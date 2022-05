Mido et Di offert sur Steam

Publié le Lundi 2 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Oui une réduction de 100% on peut dire que c'est gratuit

Steam passe Mido et Di à 100% de réduction en ce moment même alors allait récupérer ça, c'est moins cher que gratuit.

Mido et Di c'est un TPS dans lequel on incarne un alien contre des zombies. Non y'a pas d'autre vanne clichée type des "zombie nazi" ou des "viking aliens" mais au moins le jeu sera à vous si vous le récupérez avant 19h aujourd'hui !

A la base Mido est un jeune enfant alien qui fait des cauchemars de zombies aliens. Un soir avant de dormir, Midi dessine un personnage, Di, et celui-ci lui vient en aide pour apprendre à combattre les zombies.



On a une video de gameplay sous musique de boite de nuit, parceque "Blue" d'Effel 65 ça marche aussi quand l'alien est "green"