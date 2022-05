Five Night at Freddy's: Security Breach, un beau collector pour les étagères

Publié le Lundi 2 mai 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

Les gars s'en sont jamais rendu compte avant de l'absence de sécurité ?

FNAF (Five Night at Freddy's) : Security Breach pour les intimes, annonce une édition collector pour cet automne, déjà dispo en précommande !

Les joueurs impatients pourront acquérir plusieurs goodies et ceux atteints de collectionnite pourront s'en donner à cœur joie.

Des peluches, une figurine, un magnet, des badges, le steelbook ainsi qu'une copie physique du jeu et enfin une grosse boîte collector pour ranger tout ça.



Pour ce qui est du jeu en lui-même : Security Breach est le prochain chapitre de FNAF. Nous rejoignons une fois de plus Freddy et ses autres compagnons animatroniques dans un centre d'amusement familial le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear. Survivez à ces nuits éprouvantes et découvrez pourquoi diable les enfants (et les adultes) aiment Freddy et ses amis (Putain oui POURQUOI ?)