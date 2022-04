La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Inspiration Spellforce et ménagement

Salut salut, petite brasse du soir, happy hour et ménagement pour Sylvain qui ira prendre sa coke sous peu. Je lui avais

proposé de la morphine mais 3L c'est ptet un peu trop, faut penser aux autres quand même, il restera rien pour nous.

On a eu une riche semaine, j'ai eu l'impression de faire n'importe quoi avec les news mais au final, grâce à l'aide de tout le monde on s'en est bien sortie ! Je pense ? Enfin, l'important c'est que c'est le week-end et que je vais enfin pouvoir lancer Dune Spice Wars et Pathfinder, ou alors je me contente de faire du charadesign... bah on verra bien avec un peu d'alcool dans le sang (ça désinhibe un peu et qui sait ça me donnera des idées pour faire un personnage pour Spellforce dans le mode inédit qui arrive)

En attendant on prend des inspirations en héroïque fantasy et on fait des monsieurs en armure.

Enfin on essaye, c'est pas dit qu'on puisse pousser à ce point-là dans Spellforce mais quand même, je me décourage pas, on peut quand même pousser pas mal les stats dans Pathfinder alors je vois pas pourquoi on pourrait pas au moins min-maxer un peu sur Spellforce 3.



Cela dit j'ai fait aucun Spellforce, ça force la découverte mais l'univers m'intrigue. Enfin pas le même genre d'intrigue que Elden Ring où je vais surtout voir des vidéos explicatives, je suis honnêtement fan de l'univers mais le jeu et pas très balance on va pas se le cacher (et puis j'ai pas la config pour y jouer, problème résolu, ratio par mon propre matos quelle tristesse). Donc intrigué par la découverte du Spellforce en somme.

Bref, on va partir sur un bon week-end avec du jdr et du jeu et du dessin et puis on s'en sortira frais pour attaquer la prochaine semaine.

(J'espère que j'ai pas foutu le feu au site d'ailleurs ...)