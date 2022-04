- Holomento - un early acess prometteur

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Non rien à voire avec Hololive

Action RPG aux mécaniques rogues lite et de permadeath, Holomento ouvre son early access, un monde à explorer, reconstruire via Steam et GoG.

Arpenter un monde immense que vous pouvez influencer et explorer tandis que les donjons que vous explorer sont générer procéduralement. Reconstruisez les villages que vous croisez, déblayez des raccourcis, récoltez des ressources accomplies des quêtes, beaucoup de contenus qui n'attendent que vous.

Un monde plutôt ouvert et assez "bac à sable" sur le papier, mais qui ne vous laisse aps sans rien faire ou sans objectif.

On vous laisse avec le trailer :