- Matchpoint – Tennis Championships : Legend Edition : la crème du tennis cet été

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

… Et moi qui croyais qu'il n'y avait que les animes obscures pour avoir des noms aussi long

Matchpoint – Tennis Champi –eeurf disons "Matchpoint" – est un jeu de simulation de tennis et ses éditeurs ont annoncé une édition Legends pour fêter le lancement de leur toute prochaine simulation de tennis le 7 juillet 2022 !

Et on verra apparaitre deux grands noms du tennis Tommy Haas et Tim Henman sur les cours de Matchpoint – Tennis Championships: Legends Edition, parce que comme son nom l'indique Matchpoint – Tennis Championships: Legends Edition laisse venir 2 légendes du tennis – alors vous voyez que c'est chiant la rallonge – bref …

On souligne quand même l'aspect très réaliste de ce simulateur : gameplay nerveux, physique réaliste et précise de la balle et des animations soignées. Très exigeant, le jeu le sera envers lui-même mais aussi envers vous joueurs, mais que cela ne vous arrête pas, le jeu sort sur console de salon (Xbox One Serie, PS4 et 5) ainsi que sur PC, de quoi choisir la plateforme qui vous arrange le plus.