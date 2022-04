- Spellforce 3 Reforced : piqure de rappel

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 11:00:00 par Marine Le Pivain

Non on vous parlera pas de manettes cette fois promis

Oui parce qu'on avait abordé le sujet des tutos manettes la dernière fois, donc là on vient juste vous rappeler que le jeu sort bien le 7 Juin 2022 sur console. (Quoi qu'en vrai ça aurait pu être rigolo de vous remettre une liste complète du binding des touches mais on n'est pas des monstres)

Spellforce 3 pour rappel c'est un mélange de rpg et jeu de stratégie en temps réel. Vous choisissez un groupe de héros (avec leurs caractéristiques et leurs compétences) que vous customisez au fil du temps et faites évoluer en fonction de vos besoins et missions.

Voilà, ceci étant dit, on vous laisse quand même avec quelque chose de majeur : le Journey mode de cette Reforced Edition qui ajoute plus de 20h de contenu, exclusif à la version Reforced.