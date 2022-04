- Endless dungeon : un nouveau héros !

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

La Loi c'est moi … et l'ordre !

Bunker, robot shérif pour vous servir. Il a pas de serpent dans sa botte mais il a de la réserve (et de la politesse).

Endless Dungeon c'est un jeu d'action tactique rogue-like sur les bords où vous devrez vous battre pour vous enfuir d'une station spatiale en formant une escouade. L'ajout de Bunker semble un excellent choix pour un début d'aventure !

Petit tour du personnage : c'est un robot (et c'est cool), c'est un shérif (et c'est classe) et c'est une grille-pain sûr (j'allais pas dire un "gars sûr" c'est un robot, suivez un peu).

Il est donc orienté tank et ça se sent dans ses compétences :

Triggering : Plus il se fait toucher, plus ses dégâts augmentent

Back off : un bouclier est déployé et génère une onde de choc qui renverse, étourdie et blesse les ennemis

Hunker : Crée un dôme d'energie qui attire les monstres tout en le protégeant des attaques pendant quelques secondes.

Donc clairement, un tank qui va vous servir d'épouvantail et attirer l'agressivité des mobs pour tout nettoyer autour de lui. Propre, efficace. C'est un bon grille-pain.

Endless Dungeon sera disponible sur Steam, Xbox et Playstation sans date pour le moment MAIS déjà ajoutable dans la liste de souhait sur Steam, alors foncez.