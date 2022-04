- Endzone, une nouvelle édition et un nouveau trailer

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

C'est tellement la zone nucléaire que même Fallout en est jaloux.

City-builder prévu pour Playstation 5 et Xbox Series, Endzone – A world apart : Survivor Edition sortira le 19 Mai prochain et pour l'occasion Gentlymad Studio nous offre un nouveau trailer !

Dans un monde ravagé par un holocauste nucléaire, vous êtes chargé de reconstruire sur les ruines du vieux monde, en gérant vos colons et les crises qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues.

L'Edition Survivor comprend en plus le DLC "Prosperity", qui prolongera votre temps de jeu et une version physique est à surveiller également pour la PS5.