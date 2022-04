Sortie officielle de Dorfromantik

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Un amour de petit jeu

Déjà sorti en accès anticipé en mars de l’année dernière, le jeu de puzzle de construction Dorfromantik sort maintenant sa version 1.0, et entre donc dans la « cour des grands » avec quelques nouvelles fonctionnalités, incluant une refonte du tutoriel, de l’équilibrage et des menus, des niveaux de difficulté et un mode permettant de personnaliser les règles d’une partie.Sautez vite sur le jeu tant qu’il est en réduction sur GOG.com pour l’occasion de sa sortie !