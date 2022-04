Rogue Lords Sort sur Consoles

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Quelle roublardise !

Le jeu développé par Cyanide et Leikir Studio et publié par NACON est désormais disponible sur Xbox One, Playstation 4 et Nintendo Switch.C’est donc manette en main et joystick au pouce que vous pourrez incarner le Diable lui-même, cherchant à se venger des chasseurs de démons l’ayant vaincu dix ans plus tôt. Apprenez à tricher pour vaincre le Bien sur vos consoles de salon !