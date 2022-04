La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 18:07:00 par Marine Le Pivain

Je devienne fatigue

Bonsoir à tous !

Je vais fermer la brasserie plutôt ce soir, j'ai une nuit à reprendre, mais on promet de revenir en forme (de toute façon y'a pas le choix).

"Vibe check de Stage" en somme, c'est pas si évident de tenir le rythme quand on est tout seul, heureusement que Julia, Ambre, Yassine, Inès et peut d'autres petites mains de l'ombre me donne un coup de main cette semaine. Honnêtement je sais pas trop comment je ferai sans. Donc brasserie dédiée à ces gens la. Voilà, comme ça c'est clair.

Je suis en télétravail donc j'ai pas eu trop l'occasion de les rencontrer, mais même si certain se vende comme "pas patient pour expliquer", je trouve quand même patient de leur part de me venir en aide, parce que mine de rien, ça prend un peu de temps à faire les news. Et oui on fait ça bien pour vous. Et ceux qui disent le contraire sont probablement dans un ravin à l'heure qu'il est... parce que ça aussi, on fait ça bien... Tout ça pour dire que je leur en dois une, si je repasse la ou ils sont, je paye la bière (ou les jus de fruit comme ils veulent).

Bon il est temps d'aller chercher mon âme en échange de mes cernes. Y'a peut-être un monde ou ça se négocie...