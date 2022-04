Bientôt sur vos consoles: The Knight Witch

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Jette une pièce à ta sorcière

Un mix entre un metroidvania et un bullet hell, des mécaniques de deck building et un univers coloré en 2D : The Knight Witch envoie plein des signaux positifs grâce au partenariat Team 17 et Super Mega Team.

Promis sur Switch, PS4 et 5, sur Xbox One et Series ET EN PLUS sur PC, The Knight Witch semble prendre un excellent départ et s'amène avec un trailer.

Pour résumer : Rayne, la sorcière, portée par l'amour des habitants de Dungeonidas et leur soutient, s'en va se battre et débarrasser d'une menace inconnue et d'une armée de golem de guerre.