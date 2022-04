- Glitch Busters : Sauvons Internet sur pc et console !

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Oh putain c'est pas gagné comme affaire…

Toylogic et Skybound Games ont révélé Glitch Busters : Stuck on You (Anti-Bug : ça vous colle à la peau chez nous), un jeu coop de tir dynamique, parfais pour les habitués du jeu que pour les plus casuals. Vous unirez vos forces pour sauver le monde d'une IA qui menace tout internet avec des virus informatiques malfaisant (Je suis sûr que 4chan saurai à la fois régler ET empirer le problème mais c'est pas le sujet)

Coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une : Glitch Busters prévoit une sortie mondiale en hiver 2022 (virus, froid, mondial… ahah) sur Nintendo Switch, PC et PS4 (et PS5, vive la compatibilité)

Coïncidence ? Bah moi je sais pas, MAIS on a un trailer, alors c'est cool.