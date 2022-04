(TEST) MotoGP 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 29 avril 2022 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Big Vavavoum

Toujours pas de patron aujourd’hui ! Pour tout vous dire, il a installé une chaise longue sur le minuscule balcon de la rédaction. Vous savez le genre de balcon sur lequel les autres partent fumer en tête-à-tête avec une pauvre plante à moitié crevée car arrosée une fois toutes les 3 semaines et dont le pot sert occasionnellement de cendrier…Et sachez qu’il refuse d’en bouger ! Nous avons bien essayé de le raisonner mais il est bien décidé à profiter du beau temps coiffé d’un chapeau de paille et badigeonné de crème solaire malgré la saison.Heureusement, il restait dans son bureau, sous une fine couche de poussière, de quoi alimenter le site aujourd’hui : Cédric a testé MotoGP 22 et vous donne son avis.