La brasserie de Marine

Publié le Lundi 2 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Lundi chillax

Hey salut bonsoir.

Ptite discussion après cette longue semaine, la fatigue et le reste ? Go prendre un verre, posez-vous et reprenez votre lundi un peu chill, parce que ça manque un peu parfois.

Du coup longue semaine celle qui vient de passer,

Et au final j'ai pas vraiment testé les jeux que je voulais ce weekend end, Dune attendra et ça me rend chafouin et à la place j'ai appris deux trois news du côté de la sphère Twitch, même si ça nous concerne pas vraiment, ça reste une nouvelle assez importante : l'année précédant c'était la baisse des prix d'abonnement et cette année c'est le partage des revenus entre Twitch et les diffuseurs sous contrats qui change de pourcentage bref.

Je pense pas être le mieux placé pour en parler, d'autres le feront mieux, mais c'est toujours intéressant de voir comment des plateformes avec le monopole font pour s'en sortir et rester rentable (on rappelle que la bande passante c'est pas gratuit hein).

Mais bon du coup, ceux qui aiment pas les lundi seront content de savoir que le procès Depp/Heard a repris après la presse people ça me fait autant chier que la politique, mais juste pour voir des clowns au barreau, ça vaut le détour… comment ça "je m'en sortirais pas mieux" ? J'suis pas avocat d'abord et puis putain un clown reste un clown, et sortie du contexte c'est aussi hilarant que les élections de cette année… bref je vais pas m'étendre (y'aurai plus assez de place)

Du coup chill aujourd'hui, je récupère encore…