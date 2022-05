- Matcho, un peu de gameplay avec votre gameplay ?

Publié le Lundi 2 mai 2022 à 12:25:00 par Marine Le Pivain

Toujours pas de cuir ni de moustache ?

Matcho ça va venir sur les listes de souhaits Steam très bientôt, mais on en a déjà un peu parlé le mois dernier.

On revient dessus par contre parce qu'on a un peu de gameplay à se mettre sous la dent alors ça tombe bien !

On rappel, dans Matcho vous jouez Max, 25 ans mais qui à passer les 8 dernières années de sa vie enfermé dans les sous-sol des laboratoires de Triagon. Atteint d'une "maladie" (ou plus précisément : des explosions intempestives et dangereuses d'énergie émanant de lui), Max se voit subir des expériences afin d'endiguer ce mal.

Alors qu'il est prêt à accepter son sort de vie, lorsqu'on lui apprend que le directeur du labo a été capturé par des insectes aliens avec la même signature énergétique que lui…