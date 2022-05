Playstation Now – Le catalogue s'agrandit en Mai

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Des ninjas, du combat et l'inquisition espagnole

Du versus fighting et de l'action aventure arrive sur le PS Now dès le 3 Mai.

Au programme : Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI et Blasphemous.

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 : Participez à des combats épiques dans ce jeu de combat en 3D dans le monde de Naruto. Découvrez un système de combat entièrement revisité, que vous jouiez en solo dans le mode Histoire, que vous affrontiez des amis en un contre un ou que vous défiiez les meilleurs joueurs du monde en ligne.

Soulcalibur VI : Une histoire d’âmes et d’épées qui se reproduit éternellement. Ce classique du combat armé est de retour avec de toutes nouvelles mécaniques de combat et tout un assortiment de modes de jeu. Plongez-vous dans l’histoire de la série avec le mode Histoire pour un joueur, affrontez tous types d’adversaires avec le mode multijoueur en ligne et créez votre propre combattant légendaire avec le mode Création.