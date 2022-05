- Pyramid Plunge devient Falling Out et sort en démo

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

Beaucoup d'infos d'un coup

Falling Out est un jeu de plateforme roguelike disponible en démo sur Steam. Vous y incarnez deux aventuriers qui visitent d'anciens royaumes égyptiens. Plongé dans ce monde, vous pourrez trouver des trésors et rencontrer Azar, un commerçant aussi perdu que vous. Mais il faudra faire attention aux pièges qui sont partout. Vous pourrez également récolter des objets pour construire des armes étranges et d'autres objets utiles pour avancer.Si le jeu vous intéresse, vous pouvez le tester via ce lien.