- Project Wunderwaffe : rejoignez les rangs des playtesteurs !

Publié le Mardi 3 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

La fatigue ou la faim MAIS j'ai lu ''waffle'' …

Pourtant on vous appelle pas pour manger des gaufres mais bien pour rejoindre la phase de playtest de Project Wunderwaffe (sans 'L').

On va se replonger dans la Deuxième Guerre Mondiale, la fin pour être plus précis, ou l'Allemagne n'est plus que l'ombre de la puissance qu'elle était durant ce conflit. La seule solution pour remporter cette guerre est encore de trouver un moyen efficace de renverser le cours des choses : nait le projet d'arme ultime Wunderwaffe.

Gérer vos ressources alors que vous êtes caché sous terre dans votre laboratoire, afin de créer cette arme qui gagnera la guerre, tout en repoussant les forces ennemies.